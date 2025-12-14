Lotto, 10eLotto e Superenalotto: i risultati dell’estrazione di sabato 13 dicembre 2025

Sono stati ufficializzati i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 13 dicembre 2025. Di seguito il riepilogo completo delle combinazioni estratte, delle quote ufficiali e dei numeri ritardatari in vista del prossimo concorso.

Lotto: i numeri vincenti di sabato 13 dicembre 2025

• Bari: 61 – 81 – 73 – 68 – 78

• Cagliari: 76 – 59 – 33 – 78 – 23

• Firenze: 10 – 37 – 58 – 30 – 71

• Genova: 17 – 45 – 37 – 36 – 72

• Milano: 10 – 71 – 70 – 46 – 87

• Napoli: 21 – 11 – 51 – 68 – 01

• Palermo: 84 – 72 – 26 – 17 – 79

• Roma: 39 – 63 – 46 – 67 – 50

• Torino: 35 – 86 – 79 – 68 – 85

• Venezia: 67 – 68 – 22 – 77 – 76

• Nazionale: 46 – 12 – 72 – 65 – 70

10eLotto: la serie fortunata di sabato 13 dicembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto sono:

10 – 11 – 17 – 21 – 35 – 37 – 39 – 45 – 59 – 61 –

63 – 67 – 68 – 71 – 72 – 73 – 76 – 81 – 84 – 86

• Numero Oro: 61

• Doppio Oro: 61 – 81

• Numeri Extra:

01 – 22 – 23 – 26 – 30 – 33 – 36 – 46 – 51 – 58 –

70 – 77 – 78 – 79 – 87

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e Superstar

La combinazione vincente del Superenalotto di sabato 13 dicembre 2025 è:

02 – 05 – 07 – 36 – 58 – 64

• Numero Jolly: 14

• Numero Superstar: 62

Il jackpot del concorso del 13 dicembre è pari a 91.200.000 euro.

Per la prossima estrazione di martedì 16 dicembre 2025, il montepremi salirà a 92.000.000 euro.

Le quote del Superenalotto (Concorso n. 199)

Superenalotto

• Punti 6: 0 vincite – euro 0,00

• Punti 5+: 0 vincite – euro 0,00

• Punti 5: 11 vincite – euro 17.871,86

• Punti 4: 821 vincite – euro 242,97

• Punti 3: 31.839 vincite – euro 18,90

• Punti 2: 451.076 vincite – euro 5,00

Superstar

• Punti 6SS: 0 – euro 0,00

• Punti 5+SS: 0 – euro 0,00

• Punti 5SS: 0 – euro 0,00

• Punti 4SS: 6 – euro 24.297,00

• Punti 3SS: 117 – euro 1.890,00

• Punti 2SS: 1.581 – euro 100,00

• Punti 1SS: 9.604 – euro 10,00

• Punti 0SS: 18.362 – euro 5,00

Seconda Chance

• Vincite da 50 euro: 113 – totale 5.650,00 euro

• Vincite da 3 euro: 16.959 – totale 50.877,00 euro

WinBox

• WinBox 1: 2.477 vincite – totale 61.925,00 euro

• WinBox 2: 269.762 vincite – totale 547.756,00 euro

Lotto: i numeri ritardatari per la prossima estrazione di martedì 16 dicembre 2025

Ritardatari assoluti

• Firenze: 42 (134 estrazioni)

• Nazionale: 59 (123)

• Nazionale: 35 (117)

• Bari: 20 (103)

• Bari: 46 (97)

• Venezia: 71 (92)

• Genova: 73 (90)

• Napoli: 58 (87)

• Torino: 88 (86)

• Cagliari: 19 (85)

• Torino: 89 (85)

I tre numeri più in ritardo per ciascuna ruota

• Bari: 20 (103) – 46 (97) – 56 (62)

• Cagliari: 19 (85) – 72 (81) – 2 (78)

• Firenze: 42 (134) – 65 e 63 (70) – 16 (57)

• Genova: 73 (90) – 52 (76) – 30 (68)

• Milano: 73 (66) – 50 (63) – 36 (61)

• Napoli: 58 (87) – 37 (70) – 3 (51)

• Palermo: 16 (68) – 5 (66) – 36 (58)

• Roma: 6 (71) – 26 (59) – 64 (53)

• Torino: 88 (86) – 89 (85) – 57 (77)

• Venezia: 71 (92) – 12 (61) – 83 (55)

• Nazionale: 59 (123) – 35 (117) – 6 (77)

Superenalotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione, i numeri più in ritardo sono:

57 (66) – 22 (61) – 34 (55) – 6 (47) – 41 e 11 (46)