Lotto, 10eLotto e Superenalotto: i risultati dell’estrazione di sabato 13 dicembre 2025

Sono stati ufficializzati i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 13 dicembre 2025. Di seguito il riepilogo completo delle combinazioni estratte, delle quote ufficiali e dei numeri ritardatari in vista del prossimo concorso.
Lotto: i numeri vincenti di sabato 13 dicembre 2025
• Bari: 61 – 81 – 73 – 68 – 78
• Cagliari: 76 – 59 – 33 – 78 – 23
• Firenze: 10 – 37 – 58 – 30 – 71
• Genova: 17 – 45 – 37 – 36 – 72
• Milano: 10 – 71 – 70 – 46 – 87
• Napoli: 21 – 11 – 51 – 68 – 01
• Palermo: 84 – 72 – 26 – 17 – 79
• Roma: 39 – 63 – 46 – 67 – 50
• Torino: 35 – 86 – 79 – 68 – 85
• Venezia: 67 – 68 – 22 – 77 – 76
• Nazionale: 46 – 12 – 72 – 65 – 70
10eLotto: la serie fortunata di sabato 13 dicembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto sono:
10 – 11 – 17 – 21 – 35 – 37 – 39 – 45 – 59 – 61 –
63 – 67 – 68 – 71 – 72 – 73 – 76 – 81 – 84 – 86
• Numero Oro: 61
• Doppio Oro: 61 – 81
• Numeri Extra:
01 – 22 – 23 – 26 – 30 – 33 – 36 – 46 – 51 – 58 –
70 – 77 – 78 – 79 – 87
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e Superstar
La combinazione vincente del Superenalotto di sabato 13 dicembre 2025 è:
02 – 05 – 07 – 36 – 58 – 64
• Numero Jolly: 14
• Numero Superstar: 62
Il jackpot del concorso del 13 dicembre è pari a 91.200.000 euro.
Per la prossima estrazione di martedì 16 dicembre 2025, il montepremi salirà a 92.000.000 euro.
Le quote del Superenalotto (Concorso n. 199)
Superenalotto
• Punti 6: 0 vincite – euro 0,00
• Punti 5+: 0 vincite – euro 0,00
• Punti 5: 11 vincite – euro 17.871,86
• Punti 4: 821 vincite – euro 242,97
• Punti 3: 31.839 vincite – euro 18,90
• Punti 2: 451.076 vincite – euro 5,00
Superstar
• Punti 6SS: 0 – euro 0,00
• Punti 5+SS: 0 – euro 0,00
• Punti 5SS: 0 – euro 0,00
• Punti 4SS: 6 – euro 24.297,00
• Punti 3SS: 117 – euro 1.890,00
• Punti 2SS: 1.581 – euro 100,00
• Punti 1SS: 9.604 – euro 10,00
• Punti 0SS: 18.362 – euro 5,00
Seconda Chance
• Vincite da 50 euro: 113 – totale 5.650,00 euro
• Vincite da 3 euro: 16.959 – totale 50.877,00 euro
WinBox
• WinBox 1: 2.477 vincite – totale 61.925,00 euro
• WinBox 2: 269.762 vincite – totale 547.756,00 euro
Lotto: i numeri ritardatari per la prossima estrazione di martedì 16 dicembre 2025
Ritardatari assoluti
• Firenze: 42 (134 estrazioni)
• Nazionale: 59 (123)
• Nazionale: 35 (117)
• Bari: 20 (103)
• Bari: 46 (97)
• Venezia: 71 (92)
• Genova: 73 (90)
• Napoli: 58 (87)
• Torino: 88 (86)
• Cagliari: 19 (85)
• Torino: 89 (85)
I tre numeri più in ritardo per ciascuna ruota
• Bari: 20 (103) – 46 (97) – 56 (62)
• Cagliari: 19 (85) – 72 (81) – 2 (78)
• Firenze: 42 (134) – 65 e 63 (70) – 16 (57)
• Genova: 73 (90) – 52 (76) – 30 (68)
• Milano: 73 (66) – 50 (63) – 36 (61)
• Napoli: 58 (87) – 37 (70) – 3 (51)
• Palermo: 16 (68) – 5 (66) – 36 (58)
• Roma: 6 (71) – 26 (59) – 64 (53)
• Torino: 88 (86) – 89 (85) – 57 (77)
• Venezia: 71 (92) – 12 (61) – 83 (55)
• Nazionale: 59 (123) – 35 (117) – 6 (77)
Superenalotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione, i numeri più in ritardo sono:
57 (66) – 22 (61) – 34 (55) – 6 (47) – 41 e 11 (46)