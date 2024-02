Monteforte. Donna minaccia di lanciarsi giù con figlio

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi 10 febbraio sono intervenuti a Monteforte Irpino per soccorrere una donna che affacciata alla finestra dove abitava minacciava un insano gesto con uno dei suoi due figli. La sala operativa del Comando di via Zingarelli ha inviato sul posto una squadra supportata dal carro salvataggio con il telo gonfiabile e l’autoscala. Mentre si predisponeva il telo di salvataggio il capo squadra ha fatto opera di convinzione con la donna, riuscendo ad aprire la porta di casa dove era chiusa con i suoi due figli, portando a termine positivamente il soccorso. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia e i Carabinieri per le loro competenze.