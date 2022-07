MONTEFALCIONE. “UN CERO PER SAN PIO ”, arriva l’ottava edizione della pedalata in onore di San Pio

La nuova edizione della tradizionale Pedalata torna domenica 17 luglio. La manifestazione, organizzata in occasione della Festa in onore di San Pio da Pietrelcina in c/da San Fele di Montefalcione, con l’indispensabile collaborazione del gruppo ciclistico montefalcionese “A.S.D. Amici in Bici”, anche quest’anno rappresenterà un momento che saprà unire divertimento, passione, sport e fede. Pedalata aperta a tutti: non ci sarà classifica, non ci sarà cronometro, ci sarà solo tanta voglia di stare insieme e naturalmente godersi il suggestivo territorio compreso tra San Fele di Montefalcione e Pietrelcina. Il percorso, per un totale di circa 100 chilometri, non presenta difficoltà particolari. Le staffette dell’organizzazione apriranno e chiuderanno il corteo di bici per consentire di muoversi in sicurezza e senza fretta. La partecipazione è libera e gratuita. Si consiglia di compilare il modulo adesione al seguente link: www.asdamiciinbici.it/2022/06/24/un-cero-per-sanpio-2022/.

Oppure, per qualsiasi informazione, è possibile chiamare numeri:

SILVANO CATALDO: 3402935269

LUCIANO CATALDO : 3485864292

ANTONINO PETRUZZIELLO : 3476516498

DOMENICA 17 LUGLIO 2022

Il programma: – Il ritrovo è previsto presso la piazzetta della c/da San Fele di Montefalcione a partire dalle ore 6.30, mentre la partenza sarà alle ore 7.00. – Arrivo a Pietrelcina alle ore 9,30 circa. Seguirà la benedizione del cero e dopo una breve sosta, ritorno a Montefalcione. Arrivo a

Montefalcione: ore 13,00 circa. La statua di San Pio, ai piedi della quale sarà riposto il cero, farà da scenario allo scambio di doni tra “ASSOCIAZIONE SAN PIO” – “A.S.D. Amici in Bici” e al rinfresco finale.

