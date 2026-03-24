Montagna imbiancata dalla calabrosa: sul Partenio freddo e nubi basse, ma il maltempo non è finito

Osservatorio di Montevergine: precipitazioni inferiori alle attese, presente calabrosa sui crinali

Situazione meteo in evoluzione sul Partenio, dove nelle ultime ore si registrano condizioni tipicamente invernali in quota. Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio di Montevergine, venti settentrionali stanno favorendo l’addensamento di nubi basse lungo i crinali, con la formazione nella notte di uno strato di calabrosa.

Le precipitazioni della giornata precedente, nonostante le condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni convettivi, si sono rivelate decisamente inferiori alle aspettative, risultando quasi irrilevanti nell’area dell’osservatorio.

Tendenza nelle prossime ore

Il quadro meteorologico è destinato a migliorare gradualmente nel breve termine, con una temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Tuttavia, si tratterà di una fase transitoria: già a partire da giovedì è atteso un nuovo peggioramento, che potrebbe riportare condizioni di instabilità sul territorio.

Le correnti settentrionali continueranno a influenzare il clima in montagna, mantenendo temperature rigide e condizioni favorevoli alla formazione di fenomeni tipici delle alte quote.