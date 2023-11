MID, in ricordo di Dario Leo e il sogno realizzato di “correre” la Maratona di New York

Era solo un anno fa quando attraverso queste testate giornalistiche noi del M.I.D. vi avevamo raccontato di aver incontrato la storia di Dario, campano e fratello di Franco Leo che avevano un sogno (sognoattivo) che proprio Dario ha voluto con tanto sudore che per il fratello in carrozzina, oggi di un anno fa si concretizzasse, ovvero quello di partecipare alla Maratona di New York.

Anche noi lungo quel percorso di circa 42 km eravamo insieme a Dario a sostenere Franco in quella maratona e a spingere col nostro cuore quella carrozzina, affinchè quel sogno in cui anche noi abbiamo fortemente creduto si realizzasse a testimonianza che tutti possono inseguire nella loro vita i propri sogni, anche e soprattutto quelli che possono sembrare i più irraggiungibili.

Franco dopo aver realizzato il suo sogno purtroppo venne a mancare, a tal ragione ci uniamo in questa giornata del ricordo di quel sogno alla famiglia Leo e a tutti coloro che erano insieme a noi su quel percorso, credendo fortemente che nella vita sull’esempio di Franco tutti possono superare quella difficoltà che a volte la disabilità ti porta a non credere più nei sogni e nella speranza che nonostante tutto la vita sia un bene prezioso.

Ovunque tu sia Franco grazie per averci lasciato il tuo forte insegnamento di coraggio e il dolce ricordo di te, queste le parole di Giovanni Esposito, Rocco Calenda e Francesco Cerami rispettivamente Coordinatore Regionale, Vice Coordinatore Regionale e Coordinatore Provinciale di Salerno del M.I.D. pronti a raccogliere e sostenere altri sogni come questi.