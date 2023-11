AVELLA. Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’ I.C.S. ” Mons.P.Guerriero” si preparano per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

In previsione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che si celebrerà il 3 Dicembre, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’ I.C.S. ” Mons.P.Guerriero” di Avella prenderanno parte ad una serie di importanti iniziative in ambito didattico volte alla sensibilizzazione e alla consapevolezza verso il tema della Disabilità. Indetta nel 1992 dalle Nazioni Unite, questa celebrazione venne recepita l’anno successivo anche dall’Unione Europea. Sul tema della disabilità molti attori istituzionali internazionali sono intervenuti negli ultimi decenni: la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006, ha ad esempio migliorato i diritti e il benessere delle persone con disabilità, nell’attuazione dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030 incentrata sul tema “Leave no one behind”.

Il principio “Non lasciare nessuno indietro” è infatti la promessa dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile: impegna l’Italia e gli altri Paesi ad affrontare discriminazioni e diseguaglianze che minano i diritti di ciascuno, inclusi quelli delle persone con disabilità. «L’inclusione sociale delle persone con disabilità – si legge sul portale delle Nazioni Unite – è una condizione essenziale per sostenere i diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza.