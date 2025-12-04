Meteo Irpinia – Venerdì 5 dicembre: torna l’instabilità con nubi e qualche pioggia sparsa

Bollettino emesso il 4 dicembre 2025 alle ore 22:50

Prosegue il passaggio della perturbazione che interessa l’Irpinia in queste ore, accompagnata da un aumento della nuvolosità e da fenomeni localizzati. Il quadro atmosferico rimane variabile, con condizioni che cambieranno nel corso della giornata di domani.

Le previsioni per venerdì 5 dicembre 2025

Durante la notte e nelle primissime ore del mattino il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse, più probabili nelle aree vicine ai comprensori montuosi.

Nel corso della mattinata il rischio di piogge tenderà a diminuire, lasciando spazio a un cielo variabile ma senza fenomeni significativi.

Tra pomeriggio e tardo pomeriggio non si escludono brevi acquazzoni locali, mentre per la serata è previsto un ritorno alla stabilità, con assenza di precipitazioni rilevanti.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.
Venti: inizialmente deboli o assenti, in successiva rotazione da nord-est con intensità debole o moderata.

La perturbazione continuerà a influenzare il territorio nelle prossime 24–36 ore, pur senza fenomeni di particolare intensità.