Napoli, Azienda Ospedaliera dei Colli: nuovo riconoscimento con l’accreditamento SIECVI di II livello

NAPOLI – Importante traguardo per l’Azienda Ospedaliera dei Colli, che ha ottenuto l’accreditamento SIECVI di secondo livello per l’ecografia cardiovascolare generale e per la specialità transesofagea.
Si tratta di un riconoscimento di rilievo nazionale, rilasciato dalla Società Italiana di Ecocardiografia e CardioVascular Imaging, che certifica elevati standard qualitativi, competenze professionali e piena aderenza ai protocolli previsti nel settore dell’imaging cardiovascolare.
L’accreditamento premia in particolare il lavoro quotidiano svolto dal personale della Cardiologia–UTIC dell’ospedale Monaldi, confermando il ruolo della struttura come punto di riferimento nel campo della diagnostica cardiologica avanzata.
Un risultato che valorizza l’impegno e la professionalità dell’équipe sanitaria, capace di coniugare tecnologia, esperienza e aggiornamento continuo al servizio dei pazienti.