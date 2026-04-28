Quindici, Rubinaccio ricorre al Tar: esclusa la lista “Quindici nel Cuore”

QUINDICI – Si sposta nelle aule della giustizia amministrativa la vicenda elettorale che riguarda il Comune di Quindici, in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio 2026. L’ex sindaco Eduardo Rubinaccio ha infatti presentato ricorso al Tar di Salerno contro l’esclusione della lista “Quindici nel Cuore”, da lui guidata.

Il ricorso, depositato dall’avvocato Vincenzo Maria Marenghi, contesta la decisione della Sottocommissione Elettorale Circondariale istituita presso il Comune di Lauro, che ha dichiarato non ammissibile la candidatura dell’ex primo cittadino.

Alla base dell’esclusione vi è il riferimento alla normativa prevista dall’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali, così come modificato nel 2018. In particolare, la disposizione stabilisce che gli amministratori ritenuti responsabili delle condizioni che hanno portato allo scioglimento di un consiglio comunale non possono candidarsi per due tornate elettorali successive, qualora l’incandidabilità sia stata sancita con provvedimento definitivo.

Secondo quanto evidenziato dalla Sottocommissione, nel caso specifico non sarebbero ancora trascorsi i due turni elettorali previsti dalla legge dopo lo scioglimento dell’ente. Da qui la decisione di escludere la lista riconducibile a Rubinaccio.

Ora la parola passa al Tar, che sarà chiamato a esprimersi in tempi rapidi, trattandosi di un ricorso in materia elettorale. I giudici amministrativi dovranno valutare la richiesta di sospensiva del provvedimento e stabilire se sussistano i presupposti per riammettere la lista alla competizione.

La decisione è attesa a breve e potrebbe incidere in modo significativo sul quadro politico locale in vista dell’appuntamento con le urne.