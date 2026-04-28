Rofrano (Salerno), grave incidente in cantiere: operaio ferito, è in prognosi riservata

Un nuovo grave incidente sul lavoro riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri. Un uomo di circa 60 anni è rimasto seriamente ferito a Rofrano, in provincia di Salerno, mentre era impegnato in attività edili.

Secondo le prime informazioni, l’operaio è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Al momento dell’arrivo al pronto soccorso presentava una ferita particolarmente grave: un pezzo di ferro gli si era conficcato nell’addome.

I medici hanno immediatamente avviato gli accertamenti necessari e disposto un intervento chirurgico delicato per rimuovere il corpo estraneo e stabilizzare il paziente. Al termine dell’operazione, l’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, chiamati a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. L’incidente si sarebbe verificato all’interno di un cantiere, dove ora sono in corso anche verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza.

L’episodio, avvenuto proprio nella giornata mondiale dedicata alla sicurezza sul lavoro, riporta al centro del dibattito il tema della tutela dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.