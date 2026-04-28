Cicciano, torna il Palio del Casale: 19 regioni protagoniste il 16 e 17 maggio

28/04/2026 binews.it CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, NOLANO 0

Cicciano, torna il Palio del Casale: 19 regioni protagoniste il 16 e 17 maggio

CICCIANO (NA) – Si accendono i riflettori su una delle manifestazioni più attese del territorio: il Palio del Casale torna a Cicciano il 16 e 17 maggio 2026 con la sua XXI edizione, pronta a richiamare pubblico e partecipanti da tutta Italia.

L’evento vedrà la partecipazione di 19 regioni italiane, che si sfideranno nella tradizionale corsa degli asini, cuore pulsante della manifestazione e simbolo di una tradizione che si rinnova anno dopo anno.

🏇 Tradizione, spettacolo e comunità

Il Palio del Casale rappresenta molto più di una semplice competizione: è un momento di incontro tra culture diverse, un’occasione per valorizzare le identità locali e rafforzare il senso di appartenenza tra le comunità partecipanti.

🎉 Un programma ricco di eventi

Due giornate dense di appuntamenti accompagneranno cittadini e visitatori:

Sabato 16 maggio

  • Ore 20: apertura degli stand gastronomici
  • Ore 21: investitura e sfilata delle delegazioni regionali
  • Ore 22: “Palio Summer Night”, discoteca all’aperto fino al mattino

Domenica 17 maggio

  • Ore 10: “Palio Kids Zone” con animazione e attività per bambini
  • Ore 11: gare di qualificazione
  • Ore 12:30: stand gastronomici
  • Ore 17: corteo storico con le 19 regioni partecipanti
  • Ore 18: gara nazionale di corsa su asini
  • Ore 20: apertura stand gastronomici
  • Ore 22: serata musicale

📍 Attesa per il grande evento

Cicciano si prepara così ad accogliere migliaia di visitatori per un evento che unisce folklore, tradizione e intrattenimento, confermandosi tra i più importanti appuntamenti del panorama campano.

📅 16 – 17 maggio 2026
📍 Cicciano (NA)
📞 335 7221110