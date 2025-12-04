RaiNews24 – Le telecamere Rai in Irpinia e nel Baianese per documentare il dissesto idrogeologico e i frequenti allagamenti. Ecco il servizio andato in onda questa sera.

Le telecamere di RaiNews 24 sono tornate in Irpinia e nell’area del Baianese per documentare le frequenti ondate di allagamenti che continuano a mettere in ginocchio un territorio fragile, già provato da anni di dissesto idrogeologico e infrastrutture insufficienti.

Negli ultimi anni, le piogge intense trasformano in fiumi strade, abitazioni invase dall’acqua, cantine allagate e smottamenti lungo diverse arterie provinciali. A Mugnano, ad Avella e Sperone i residenti parlano di una situazione ormai diventata “ordinaria emergenza”, con interventi di soccorso che si ripetono a ogni precipitazione più intensa.

La troupe Rai ha raccolto testimonianze di cittadini, amministratori locali e tecnici impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza. Molti puntano il dito contro la mancata manutenzione dei canali di scolo, delle aste fluviali e della rete idrica secondaria, mentre altri sottolineano la necessità di un piano strutturale regionale, capace di prevenire e non solo tamponare.

Significative anche le immagini girate nei punti più critici del Baianese nei mesi scorsi, dove interi quartieri si sono trovati isolati e alcune attività commerciali hanno subito ingenti danni.

Il servizio offre inoltre un confronto con i dati forniti dalla Protezione Civile sul crescente numero di eventi estremi in Irpinia e sui rischi futuri legati ai cambiamenti climatici.



