Lotto e Superenalotto: l’estrazione del 4 dicembre 2025. Nessun “6”, jackpot ancora in crescita

Si è svolta alle 20:00 di oggi, giovedì 4 dicembre 2025, la nuova estrazione dei giochi a premi più seguiti in Italia: Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Anche questa volta il montepremi milionario del Superenalotto non è stato centrato, lasciando il jackpot in continua crescita per il concorso di domani.

Di seguito, tutti i numeri estratti e il quadro completo delle vincite.

Lotto: i numeri estratti sulla ruote del 4 dicembre

Questi i numeri usciti nel concorso odierno:

• Bari: 26 – 22 – 27 – 17 – 55

• Cagliari: 81 – 48 – 47 – 57 – 34

• Firenze: 35 – 45 – 39 – 40 – 81

• Genova: 36 – 50 – 79 – 60 – 20

• Milano: 34 – 12 – 24 – 48 – 29

• Napoli: 18 – 72 – 23 – 4 – 64

• Palermo: 53 – 81 – 49 – 1 – 17

• Roma: 90 – 56 – 62 – 83 – 8

• Torino: 45 – 75 – 43 – 85 – 23

• Venezia: 26 – 6 – 75 – 11 – 59

• Nazionale: 52 – 40 – 44 – 65 – 16

10eLotto: i 20 numeri vincenti

Numeri estratti nella modalità legata al Lotto:

6 – 12 – 18 – 22 – 26 – 27 – 34 – 35 – 36 – 39 – 45 – 47 – 48 – 50 – 53 – 56 – 72 – 75 – 81 – 90

• Numero Oro: 26

• Doppio Oro: 26 – 22

• Extra: 1 – 4 – 11 – 17 – 23 – 24 – 40 – 43 – 49 – 57 – 60 – 62 – 79 – 83 – 85

Superenalotto: nessun 6, jackpot verso i 90 milioni

La combinazione vincente del concorso di oggi è:

12 – 30 – 45 – 48 – 59 – 60

• Jolly: 40

• SuperStar: 90

Jackpot attuale: 86.500.000 euro

Jackpot del prossimo concorso (5 dicembre): 87.100.000 euro

Superenalotto: le vincite del 4 dicembre

Nessun “6” né “5+”. Ecco i premi registrati:

• 5 punti: 4 vincite da 42.840,39 €

• 4 punti: 464 vincite da 375,54 €

• 3 punti: 19.061 vincite da 27,55 €

• 2 punti: 293.215 vincite da 5,56 €

SuperStar:

• 4SS: 4 vincite da 37.554 €

• 3SS: 195 vincite da 2.755 €

• 2SS: 2.602 vincite da 100 €

• Altri premi minori come da tabellone ufficiale.

Seconda Chance e WinBox: oltre 257.000 vincite complessive.

Ritardatari del Lotto: i numeri più attesi

Tra i numeri più in ritardo troviamo:

• Nazionale 82 (141 estrazioni)

• Firenze 42 (128 estrazioni)

• Cagliari 8 (118 estrazioni)

• Nazionale 59 (117 estrazioni)

• Roma 63 (114 estrazioni)

Ritardatari del Superenalotto

I numeri più assenti sono:

57 – 64 – 22 – 34 – 6 – 41 – 11

Prossima estrazione

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre 2025, sempre alle ore 20:00.

