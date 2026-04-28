Avellino, M5S: “Intitolare il Centro per l’Autismo al dottor Camillo Vittozzi”

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino esprime pieno sostegno alla proposta avanzata dalle famiglie di bambini con disturbi dello spettro autistico di intitolare il Centro per l’Autismo al dottor Camillo Vittozzi, neuropsichiatra infantile dell’Asl di Avellino.

Il dottor Vittozzi è stato un punto di riferimento nel campo della neuropsichiatria infantile, in particolare per la diffusione del metodo ABA (Analisi Comportamentale Applicata), basato su strategie cognitivo-comportamentali per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico.

Nel 2018 fu anche candidato al Consiglio comunale di Avellino tra le fila del Movimento 5 Stelle, a conferma dell’attenzione dell’organizzazione verso le tematiche sociali e sanitarie.

“Quella di intitolare il Centro per l’Autismo a Camillo Vittozzi sarà la prima proposta che porteremo al futuro Consiglio comunale”, fanno sapere dal gruppo territoriale del M5S.

Un’iniziativa che punta a riconoscere il valore umano e professionale di Vittozzi e a mantenere viva la memoria di chi ha dedicato la propria vita al supporto delle famiglie e dei bambini con autismo.