Irpinia, stop notturno all’acqua a Mugnano del Cardinale, Summonte e Monteforte Irpino

Avellino – Nuova interruzione idrica in Irpinia. L’Alto Calore Servizi ha annunciato la sospensione dell’erogazione a Mugnano del Cardinale, Summonte e Monteforte Irpino dalle ore 22 di oggi fino alle ore 6 di domani, domenica 7 settembre 2025.

La decisione si è resa necessaria a causa della notevole e persistente riduzione della portata dalle sorgenti. L’azienda precisa che gli orari comunicati riguardano la manovra degli impianti principali, ma i disagi per le utenze potrebbero variare e l’interruzione arrivare anche prima, vista la gravità della situazione.

Alla riattivazione del servizio potranno verificarsi episodi temporanei di torbidità dell’acqua, che non ne compromettono la potabilità. In ogni caso si raccomanda di lasciar scorrere i rubinetti per alcuni minuti fino al ritorno alla normalità.

Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito ufficiale www.altocalore.it e sui canali social della società. Per esigenze urgenti è attivo il numero verde 800 954 430.