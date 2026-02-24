Meteo Irpinia, alta pressione: tempo stabile e cielo in prevalenza sereno

L’Irpinia resta sotto l’influenza di un campo di alta pressione che continua a garantire condizioni di tempo stabile e prevalentemente asciutto. Anche nelle prossime 48 ore non si prevedono variazioni significative, con un quadro meteorologico improntato alla tranquillità.
Per la giornata di mercoledì 25 febbraio 2026, il cielo si presenterà in gran parte soleggiato. Tuttavia, nelle prime ore del mattino potranno comparire locali banchi nuvolosi, soprattutto nelle aree più vicine al foggiano. Non si escludono, inoltre, riduzioni della visibilità nelle ore più fredde, legate alla formazione di foschie o nebbie.
Nel corso della giornata ampie schiarite prenderanno il sopravvento, favorendo condizioni generalmente miti e gradevoli per il periodo.
Sul fronte termico, le temperature si manterranno stazionarie o in lieve aumento, mentre i venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-orientali, senza particolari criticità.
Uno scenario, dunque, all’insegna della stabilità atmosferica, tipico delle fasi anticicloniche, che accompagnerà il territorio irpino anche nei prossimi giorni.