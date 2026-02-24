Dalla SIP al 5G: la strategia dietro lo spot TIM

TIM riscrive la sua storia: il ritorno della SIP svela la strategia del nuovo spot, dalla telefonata alla connessione totale

Quello che inizialmente sembrava un semplice richiamo nostalgico si è rivelato, in realtà, una precisa strategia comunicativa. Il ritorno della SIP sugli schermi italiani non è un’operazione casuale, ma il cuore della nuova campagna istituzionale di TIM, che punta a raccontare l’evoluzione della comunicazione nel nostro Paese.

Dopo aver riproposto lo storico spot del 1993 con Massimo Lopez — quello reso celebre dalla frase “una telefonata allunga la vita” — l’azienda ha chiarito il senso dell’operazione: costruire un ponte tra passato e presente, mostrando come la tecnologia abbia trasformato il modo di comunicare e vivere.

Nel nuovo spot, firmato dal regista Paolo Genovese, si torna nel celebre “fortino”, simbolo della vecchia comunicazione telefonica. Ma lo scenario è cambiato: accanto alla cornetta, oggi compaiono smartphone, videochiamate, streaming e servizi digitali. Protagonista è ancora Massimo Lopez, con la stessa ironia di allora, ma immerso in un mondo completamente connesso.

Il messaggio è chiaro: ieri bastava una telefonata per sentirsi vicini, oggi “una connessione allunga la vita”. Non solo voce, ma un ecosistema fatto di internet ultraveloce, 5G, intelligenza artificiale e servizi digitali integrati.

TIM lo sottolinea nella campagna: la tecnologia deve essere “semplice, vicina e utile”, capace di migliorare concretamente la quotidianità delle persone. Non più solo operatore telefonico, ma una piattaforma digitale che connette individui, contenuti e servizi.

A evidenziarlo è anche l’amministratore delegato Pietro Labriola, che rimarca come l’azienda sia cambiata insieme all’Italia, passando da un mondo basato sulla voce a uno fondato sulla connettività totale. In questo contesto, il ritorno della SIP assume un valore simbolico: non un’operazione nostalgica fine a sé stessa, ma il racconto di una trasformazione profonda.

La memoria collettiva diventa così uno strumento per spiegare il presente e, soprattutto, per proiettarsi verso il futuro. La telefonata resta, ma è solo l’inizio: oggi tutto dialoga, tutto è connesso. Ed è proprio da qui che parte il nuovo racconto di TIM.