“Corpo e mente in equilibrio: Avella riscopre il fitness all’aria aperta”

Avella — Continua con successo il ciclo di incontri di Fitness in Giardino, l’iniziativa dedicata al benessere e all’attività fisica all’aria aperta che sta animando il cuore verde di Avella.

Guidati dall’istruttrice Marianna Corrado, i partecipanti vivono ogni volta un’ora di esercizi, respirazione e movimento pensati per armonizzare corpo e mente, valorizzando i benefici dell’allenamento a contatto con la natura. Un format che, appuntamento dopo appuntamento, si conferma capace di unire sport, salute e socialità.

Dopo la sessione di ieri, mercoledì 3 settembre, il percorso prosegue: il prossimo incontro è fissato per martedì 17 settembre alle ore 18:00, sempre con la guida di Marianna Corrado.

L’iniziativa resta aperta a tutti, senza particolari requisiti o preparazione: basta presentarsi con spirito positivo, un tappetino e una bottiglietta d’acqua.

Informazioni utili

• Dove: Giardino di Avella

• Data: Martedì 17 settembre 2025

• Ora: 18:00

• Istruttrice: Marianna Corrado

• Occorrente: tappetino e acqua

Un’occasione ormai attesa da molti, per prendersi cura di sé attraverso il movimento, respirare all’aperto e riscoprire il benessere che nasce dall’incontro tra sport e natura.