Sperone, torna “Colori in festa”: il carro che unisce anima il paese

Sarà un fine settimana all’insegna della gioia, della condivisione e della partecipazione quello in programma a Sperone, dove il Forum dei Giovani, insieme alle famiglie D’Avanzo e Foresta, promuove l’iniziativa “Colori in festa: il carro che unisce”.

Un evento pensato per coinvolgere l’intera comunità e regalare momenti di allegria e socialità, riportando al centro il valore dello stare insieme.

Il cuore della manifestazione sarà il carro allegorico che sfilerà per le strade del paese, portando con sé colori, entusiasmo e voglia di festa. Un’occasione per riscoprire il senso di appartenenza alla comunità e creare nuovi ricordi condivisi.

Il programma prevede due momenti principali. Sabato 16 maggio, alle ore 20:00, si terrà la presentazione ufficiale del carro in Piazzale Sant’Elia. Domenica 17 maggio, a partire dalle ore 15:00, prenderà invece il via la sfilata che attraverserà le vie di Sperone, con partenza da Piazzale Sant’Elia e arrivo in Piazza Lauro.

L’iniziativa si propone come un appuntamento aperto a tutti, dalle famiglie ai più giovani, all’insegna del divertimento e della partecipazione attiva.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a prendere parte all’evento per vivere insieme un momento di festa e condivisione, capace di rafforzare il legame con il territorio.

Un appuntamento da non perdere per chi vuole lasciarsi coinvolgere dall’energia e dai colori di una comunità viva.