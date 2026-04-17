25 APRILE: A GROTTAMINARDA SI CELEBRA IL TALENTO DEI GIOVANI E LA LIBERTÀ

A Grottaminarda quest’anno per l’81° Anniversario della Liberazione saranno protagonisti gli studenti con la Premiazione del 1° Concorso Letterario “Osvaldo Sanini”.

Sabato 25 aprile, alle ore 10:00, appuntamento in Piazza Vittoria (in caso di pioggia Sala Consiliare “Sandro Pertini”): cultura, arte e memoria in una mattinata speciale con uno sguardo alla storia, valorizzando il futuro della comunità.

Oltre 30 i lavori presentati al concorso tra disegni, dipinti, testi, cortometraggi da parte degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino” sui temi della pace, della solidarietà, della legalità, della cittadinanza attiva, della Costituzione e sulla figura dell’intellettuale Osvaldo Sanini; quelli giudicati più interessanti dalla Commissione esaminatrice saranno premiati.

Introdurrà la giornata Marilisa Grillo, Delegata all’Istruzione, seguiranno i saluti istituzionali da parte del Sindaco Marcantonio Spera e della Dirigente Scolastica Maria Antonietta Rizzo, e l’approfondimento storico di Paolo Speranza, scrittore, critico cinematografico, autore del libro “Poeti al confino”, nonchè componente della Giuria del Concorso Letterario “Osvaldo Sanini”, modererà l’Addetto stampa del Comune di Grottaminarda Monica De Benedetto.