Mercato San Severino, tragedia in strada: Sofia muore a 21 anni dopo un malore alla guida

Mercato San Severino è sotto shock per la tragica scomparsa di Sofia Ansalone, 21 anni, morta nel primo pomeriggio di ieri a seguito di un improvviso malore mentre era alla guida della propria auto. L’episodio si è verificato intorno alle 14.30 nella frazione Torello.

La giovane era appena uscita di casa e, secondo una prima ricostruzione, si stava recando al lavoro quando, dopo aver percorso pochi metri, avrebbe accusato un malore perdendo il controllo del veicolo, che è finito contro un furgone. Alcuni passanti, resisi immediatamente conto della gravità della situazione, hanno allertato i soccorsi contattando il 118.

Sul posto sono giunti i sanitari che hanno tentato a lungo di rianimare la ragazza, trovata priva di sensi. Vista la criticità delle sue condizioni, Sofia è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Gaetano Fucito” di Mercato San Severino, dove il personale medico ha proseguito le manovre rianimatorie. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano: la giovane sarebbe giunta in ospedale già in condizioni disperate, probabilmente deceduta al momento stesso del malore.

La notizia ha profondamente colpito l’intera comunità cittadina, che si è stretta attorno alla famiglia della ragazza. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Fiore in via dei Due Principati. I funerali si terranno oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 16.30, nella Chiesa di San Giovanni in Parco.

Un dolore improvviso e difficile da accettare, che lascia un vuoto profondo e un’intera città in silenzio.