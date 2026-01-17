Avellino-Carrarese, è il giorno della partita: i convocati di Biancolino

È il giorno di Avellino-Carrarese.
Oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 15.00, il Partenio-Lombardi riapre le porte per un’altra tappa fondamentale del cammino biancoverde.
Dopo la vittoria contro la Sampdoria, i lupi tornano in campo davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e consolidare una classifica che, settimana dopo settimana, sta diventando più rassicurante. La Carrarese arriva in Irpinia con voglia di punti, ma l’Avellino vuole far valere ancora una volta il fattore casa.
Per la sfida odierna mister Raffaele Biancolino ha convocato un gruppo ampio, pronto a rispondere presente in ogni reparto.
I convocati dell’Avellino:
Iannarilli, Daffara, Pane, Missori, Sala, Reale, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani, Palmiero, D’Andrea, Palumbo, Armellino, Sounas, Besaggio, Tutino, Patierno, Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Favilli.
Il clima è quello delle grandi occasioni: stadio, maglia e identità.
Ora parla solo il campo.