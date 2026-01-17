Avellino – Rinviata la presentazione della mozione “Tempi Nuovi”

È stato rinviato ai prossimi giorni l’incontro di presentazione della mozione congressuale “Tempi Nuovi”, inizialmente previsto per questa mattina, alle ore 12.00, presso la sede della Federazione Provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, in via Tagliamento ad Avellino.

La decisione è stata assunta a causa di un improvviso malanno di stagione che ha colpito Marco Alaia, candidato alla carica di segretario provinciale del Partito Democratico irpino.

L’iniziativa, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di confronto e approfondimento sui contenuti della mozione, sarà riprogrammata nei prossimi giorni. La nuova data verrà comunicata non appena possibile dalla segreteria organizzativa.

Resta invariato l’interesse attorno al percorso congressuale del PD in provincia di Avellino, che continua a suscitare attenzione e partecipazione nel dibattito politico locale.