Menarini Bus di Flumeri, incontro a Palazzo Santa Lucia: la Regione apre al dialogo con i sindacati

Il dialogo come metodo di governo e l’ascolto come strumento per affrontare le criticità del territorio. Con questo approccio il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato a Palazzo Santa Lucia una rappresentanza delle sigle sindacali di Avellino per un confronto sulla delicata situazione della Menarini Bus di Flumeri.

All’incontro hanno preso parte anche gli assessori Mario Casillo e Angelica Saggese, in un momento di discussione definito dallo stesso presidente come fondamentale per individuare, attraverso il confronto diretto, possibili soluzioni condivise.

AL CENTRO LAVORO E CONTINUITÀ PRODUTTIVA

Nel corso della riunione l’attenzione si è concentrata sui temi del lavoro, dell’occupazione e della continuità produttiva, elementi centrali di una vertenza che riguarda un comparto strategico come quello dei trasporti e che incide in modo particolare sulle aree interne dell’Irpinia.

I rappresentanti sindacali hanno illustrato le difficoltà attualmente affrontate dallo stabilimento, soffermandosi in particolare sulla contrazione delle commesse e sull’avvio della cassa integrazione, fattori che alimentano preoccupazione tra i lavoratori e le loro famiglie.

L’IMPEGNO DELLA REGIONE

Il presidente Fico ha assicurato la massima attenzione sull’evoluzione della vertenza, sottolineando la volontà della Regione di monitorare costantemente la situazione e di valutare ogni possibilità utile per la tutela dei livelli occupazionali e la difesa del futuro produttivo del territorio.

Un impegno che si inserisce in una più ampia strategia regionale volta a rafforzare il dialogo con le parti sociali e a sostenere il tessuto industriale delle aree interne, considerate un presidio fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della Campania.