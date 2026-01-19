Giugliano, Capuano esonerato: Luca Tulino in panchina contro la Cavese

Il Giugliano Calcio 1928 ha deciso di voltare pagina. Con una comunicazione ufficiale, il club ha annunciato l’interruzione del rapporto con Ezio Capuano, sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra insieme al suo vice Antonio Marino. Una scelta maturata dopo un periodo complesso, accompagnata dai ringraziamenti della società e dall’augurio di migliori fortune personali e professionali a entrambi.

La decisione non ha rallentato l’attività del gruppo. La squadra ha infatti ripreso regolarmente gli allenamenti nel pomeriggio, concentrandosi sulla prossima sfida di campionato contro la Cavese 1919, in programma venerdì. A guidare il lavoro quotidiano è stato il collaboratore tecnico Luca Tulino, affiancato dallo staff.

Ed è proprio su Tulino che, in queste ore, si concentrano le attenzioni. Uomo di campo e profondo conoscitore dell’ambiente, rappresenta una figura di continuità in un momento di transizione delicato. La sua presenza alla guida degli allenamenti viene letta come un segnale di fiducia verso le competenze interne e verso chi conosce da vicino valori, difficoltà e identità della squadra.

In attesa delle prossime decisioni societarie, il Giugliano sceglie dunque di affidarsi al lavoro quotidiano, al senso di responsabilità e a una gestione che guarda anche alle radici locali. Il campo, come sempre, sarà il giudice finale di questa fase di passaggio, chiamata ora a trasformarsi in un nuovo punto di partenza.