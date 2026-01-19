Addio a Enrico De Martino, il padre di Stefano conduttore di Affari tuoi

Nella mattinata di lunedì 19 gennaio 2026, si è spento il padre del conduttore televisivo e ballerino Stefano de Martino Enrico de Martino all’età di 61 anni.

Il decesso è avvenuto questa mattina nella sua città di origine, ovvero Torre Annunziata in provincia di Napoli, a causa di una malattia che negli ultimi tempi si era aggravata.

Fu proprio Enrico il primo riferimento artistico per il figlio: entrambi coinvolti in un legame profondo e complesso.

Nel 2025 gli era stato conferito un premio alla carriera nell’ambito del Premio Salerno Danza, un vero e proprio riconoscimento al suo contributo alla promozione della danza nel territorio campano. Secondo le informazioni, Stefano de Martino avrebbe momentaneamente sospeso i suoi impegni professionali per stare vicino ai suoi familiari e nel rispetto della volontà della famiglia i funerali si terranno in forma privata.