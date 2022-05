Mascherine non più obbligatorie, salvo eccezioni. Addio al Green Pass: ecco cosa cambia da oggi

Siamo stati abituati a indossare le mascherine al chiuso e ovunque. Ora dovremo tenerle negli ospedali, nelle Rsa, durante gli eventi al chiuso, nei palazzetti dello sport, al cinema e al teatro e soprattutto sui mezzi pubblici almeno fino al 15 giugno 2022. Nei bar, nei ristoranti, nei negozi, nei supermercati, dal parrucchiere o al centro estetico e nei luoghi di lavoro non saranno più necessarie, ma “raccomandate”. Nelle scuole, invece, si attenderà la fine dell’anno scolastico per riporre le mascherine. L’obbligo varrà per gli studenti con età superiore ai 6 anni.Green Pass, addio da oggi, Lo strumento della certificazione verde, non sarà più esibito per frequentare luoghi aperti al pubblico né per utilizzare il trasporto pubblico. Sarà richiesto solo negli ospedali e nelle strutture per anziani. Anche l’obbligo vaccinale in vigore per gli over 50 (pena una multa di 100 euro) cadrà dal primo maggio. Resta per le forze dell’ordine e il personale scolastico fino al 15 giugno 2022.

