Marina di Camerota, 92enne muore in mare: dramma sulla spiaggia di Calanca

MARINA DI CAMEROTA — Tragedia ieri pomeriggio lungo il litorale cilentano. Un turista di 92 anni, originario della provincia di Viterbo, ha perso la vita mentre faceva il bagno nelle acque della spiaggia di Calanca.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso. Alcuni bagnanti lo hanno visto galleggiare privo di sensi e hanno tentato di trascinarlo a riva, ma per lui non c’era già più nulla da fare.

L’allarme è scattato immediatamente. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Accanto a lui la moglie, sotto shock, che stava trascorrendo le vacanze con lui nella località balneare.

Sul tratto di spiaggia sono arrivati anche i militari della Capitaneria di Porto e i carabinieri della stazione locale per i rilievi di rito. L’ipotesi più accreditata è quella di un annegamento dovuto a un arresto cardiaco sopraggiunto mentre si trovava in acqua.