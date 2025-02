Maria Mokhova e l’Incanto delle Toccate al Duomo di Benevento

Il 16 febbraio 2025, il Duomo di Benevento diventerà il palcoscenico per una serata memorabile dedicata all’organo, con il concerto “L’arte della Toccata” eseguito dalla rinomata organista Maria Mokhova. Questo evento è organizzato dalla collaborazione tra l’associazione Old New Method e l’associazione Dot, con l’intento di offrire una performance che promette di essere un viaggio affascinante attraverso la musica d’organo.

Maria Mokhova, artista di fama internazionale, esplorerà la toccata in tutte le sue sfaccettature, interpretando pezzi di compositori che hanno segnato la storia della musica per organo. Il programma comprende opere di Johann Sebastian Bach, il pioniere del Barocco, fino a pezzi contemporanei di Johannes Matthias Michel dalla sua Suite Jazzique, mostrando la versatilità e la ricchezza del repertorio organistico.

Il concerto includerà anche le composizioni di Léon Boëllmann dalla Suite Gothique, una delle sue opere più celebri, che affascina con la sua grandiosità e profondità emotiva. Completeranno il programma Joseph Gabriel Rheinberger e Charles-Marie Widor, due maestri che hanno contribuito significativamente al repertorio organistico con le loro composizioni intricate e espressive.

L’evento “L’arte della Toccata” si svolgerà alle 19:30 e l’ingresso è libero con possibilità di effettuare una donazione spontanea. È un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e per chiunque desideri immergersi nell’acustica straordinaria del Duomo, ascoltando alcune delle composizioni più belle mai scritte per organo.

Per maggiori dettagli o per prenotazioni, si prega di contattare il numero +39 349 381 1642. Vi invitiamo a non perdere questa serata di grande musica e cultura nel cuore storico di Benevento.