MARAZANO DI NOLA. Francesco Addeo rieletto sindaco, raggiunto il quorum già oggi.

Marzano di Nola (AV) ha già il suo sindaco che è Francesco Addeo, fascia tricolore uscente che non aveva avversari per essere l’unica lista in competizione. L’avversario era il quorum ovvero superare il 50 +1 degli aventi diritto, risultato raggiunto già oggi alle 23 con il 54,95%. Con lui vengono eletti tutti i candidati consiglieri ovvero: Michele Addeo, Melinda Sorrentino, Imma Corbisiero, Alba Muto, Alessandro Sepe, Carmine Vecchione, Italo Grandi, Vincenzo Vecchione, Raffaele Torino. Vedremo domani dopo la chiusura dei seggi e lo spoglio quali saranno le preferenze dei singoli candidati.