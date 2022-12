MANOCALZATI (AV).  Concerto lirico del Tenore Giordano Ferri e del soprano Samantha Sapienza accompagnate dal pianoforte di Nadia Testa

Sabato 10 dicembre l’Associazione Stravinsky sarà ospite del Comune di Manocalzati (AV) nella prestigiosa Sala del Castello di San Barbato nell’ambito del progetto “Dalle origini degli Irpini ad Ercole sulle tacce dei longobardi” con il concerto lirico del Tenore Giordano Ferri e del soprano Samantha Sapienza accompagnate dal pianoforte di Nadia Testa in un recital lirico dal titolo “Castello all’Opera…tra Opera e canzoni”.

Brani operistici da Rigoletto, Traviata, Madama Butterfly ed Elisir d’amore si alterneranno a classiche melodie italiane quali Non ti scordar di me e Sul mare luccica, per terminare con classici napoletani quali Core ‘ngrato, Marechiare, Era de maggio, Torna a Surriento e ‘O paese d’o sole.

Il concerto ad ingresso libero è previsto alle ore 19.00.

Domenica 11 dicembre, invece, l’Associazione Stravinsky presenterà l’ultimo appuntamento 2022 di “Innamorati della Musica”: nella Sala delle Arti alle ore 19.00è previsto il concerto Il Flauto magico di Giuseppe Nese in Sonate e Fantasie (recupero del concerto in cartellone a novembre).

Seguirà momento conviviale per scambiare gli auguri di Natale.