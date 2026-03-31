Maltempo in Irpinia, piogge intense e vento forte: neve sulle montagne

Ancora maltempo sul territorio provinciale, dove una profonda area di bassa pressione continua a interessare l’intera zona, determinando condizioni di instabilità diffusa.

Per la giornata di mercoledì 1 aprile 2026 si prevede un peggioramento generale, con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni diffuse su gran parte del territorio. I fenomeni potranno risultare anche intensi, soprattutto tra la notte e le prime ore del mattino, con maggiore incidenza nelle aree a ridosso del foggiano, sul Partenio e sui Monti Picentini.

Pioggia intensa e ritorno della neve in quota

Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso inizialmente a partire dai 1000 metri, con possibili sconfinamenti a quote leggermente inferiori nelle zone montuose più esposte. Nel corso della giornata, la quota neve tenderà a risalire, attestandosi tra i 1200 e i 1400 metri.

Una situazione che conferma il perdurare di condizioni tipicamente invernali in alta quota, nonostante l’ingresso nella stagione primaverile.

Vento forte e raffiche fino a 100 km/h

A rendere più critica la situazione saranno soprattutto i venti, provenienti da nord-est, che soffieranno moderati o forti su tutto il territorio. Raffiche particolarmente intense, fino a 100 km/h, sono attese nelle aree del Partenio, nel baianese e nel Vallo di Lauro.

Temperature in lieve aumento

Le temperature sono previste in lieve aumento, ma il contesto generale resterà caratterizzato da condizioni meteo instabili e a tratti severe.

Invito alla prudenza

Alla luce delle previsioni, si raccomanda massima attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle aree montane e nei tratti esposti al vento. Possibili disagi legati a pioggia intensa e raffiche forti.

Il maltempo continuerà a interessare l’Irpinia anche nelle prossime ore, mantenendo alta l’attenzione su tutto il territorio.