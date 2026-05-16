100 DI QUESTI GIORNI. Avella, Concetta Del Mastro compie 7 anni

Giornata di gioia ad Avella dove la piccola Concetta Del Mastro celebra oggi il suo settimo compleanno, circondata dall’affetto della sua splendida famiglia. Un momento speciale fatto di sorrisi, emozioni e tanto amore per una bambina descritta da tutti come dolce, allegra e piena di luce.

A dedicarle un messaggio pieno di affetto sono la mamma Giusi e il papà Pellegrino, che con parole sincere hanno voluto esprimere tutto il loro amore per la loro principessa:

“Tantissimi auguri principessa. Oggi spegni la tua settima candelina e speriamo che la vita ti porti sempre ancora tanta felicità, giorno dopo giorno. Noi saremo sempre al tuo fianco. Ti vogliamo tanto bene.”

Agli auguri si uniscono anche i fratelli Pellegrino e Carmine, pronti a festeggiare insieme una giornata piena di emozioni, colori e felicità.

Per la famiglia è un’occasione importante, un momento da custodire nel cuore e da vivere con la semplicità e la bellezza delle cose più vere: l’amore, la famiglia e la gioia di vedere crescere una figlia amata ogni giorno di più.

Alla piccola Concetta arrivano quindi i migliori auguri per un futuro pieno di serenità, salute e sogni da realizzare.