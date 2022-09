M5S, Ciampi: “A 3 giorni dal voto De Luca prova a recuperare il consenso degli agricoltori”

“Apprendiamo, ormai senza più stupirci, che a 3 giorni dal voto De Luca è riuscito a reperire risorse pari a 50 milioni di euro per sostenere le imprese agricole campane. Peccato che questo avvenga soltanto dopo 3 anni ma soprattutto che non siano specificati tempi e modalità. Un vero e proprio specchietto per le allodole per ricostruirsi una reputazione”. A dirlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.

“Tutto questo fa seguito ad un decreto di pochi giorni fa in cui veniva diramato l’ennesimo avviso per i giovani agricoltori.

I bandi in agricoltura per anni sono stati rinviati, in particolare quelli per il primo insediamento, illudendo i giovani agricoltori. Sarebbe invece auspicabile – conclude Ciampi – che De Luca si facesse carico dei forti disagi sociali e creasse reali opportunità per risollevare un settore fondamentale per la Campania invece di recuperare il favore della categoria con giochetti elettorali che ben conosciamo”.