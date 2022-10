M.I.D. Coordinamento Regione Campania: Premiato l’impegno di alcune realtà associative in rete con noi.

Consegnate dal Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito del M.I.D., il Movimento Italiano Disabili per il Coordinamento Regione Campania all’indomani del 1 Congresso Regionale della Disabilità dal titolo: “Gli aspetti della Disabilità la Nostra Priorità”, le pergamene di merito ad alcune delle realtà in rete di collaborazione da tempo con noi per il loro impegno profuso e diffuso nel tempo e sul territorio a favore delle persone con disabilità.

Il nostro riconoscimento e il nostro plauso appunto è stato rilasciato all’Associazione di Cultura e Volontariato E. Aprea di Atripalda presieduta dalla presidentessa Renata Romano, alla presidentessa della Ets Impresa Sociale Cooperativa Pianeta Autismo presieduta dalla dottoressa Simona Guacci, alla Dottoressa Maria Pia Castiello collaboratrice dell’Associazione Il Faro di Montoro, al Dr. Sabino Accomando presidente della Cooperativa Linea Vita Onlus, Ettore De Conciliis Presidente del Comitato Zonale Av/Ce/Bn dell’Asi Associazioni Sportive e Sociali Italiane che ringraziamo anche per il patrocinio e il sostegno al nostro Congresso come anche ad altre iniziative in passato promosse e organizzate, Archeoclub Avellino associazione presieduta dalla prof.ssa Ylenia D’Oria.

Ovviamente non è mancato il ringraziamento al nostro presidente il Dr. Francesco Ferrara, al nostro segretario nazionale il Dr. Livio Bonino, al nostro coordinatore nazionale Prof. Raffaele Bentivoglio.

A chiusura dei lavori congressuali due meritate pergamene di ringraziamento, erano doverose per la cordiale e calorosa accoglienza al Circolo della Stampa dedicata al nostro 1 Congresso della Disabilità, verso il Dr. Gianni Colucci e alla Dr.ssa Simonetta Incarnato entrambi validi amministratori nonché custodi accurati del Circolo della Stampa struttura dove si è svolto il nostro 1 Congresso a cui hanno preso parte tantissimi cittadini, associazioni ed enti oltre che istituzioni civili e politiche.

In’ ultimo, il grazie da tutto il Coordinamento Campania del Movimento Italiano Disabili alla stampa, che sin dalla presentazione e fino al giorno dello svolgimento dei lavori ha diffuso attraverso le proprie testate giornalistiche e televisive costantemente gli sviluppi strutturali e organizzativi congressuali portandoli all’attenzione pubblica costantemente e diffusamente.

È bene affermare che, come struttura di Coordinamento rappresentativa del mondo e degli aspetti della diversa abilità, il nostro impegno profuso e diffuso con passione, impegno, dedizione e sensibilità a favore delle persone con disabilità partendo dal nostro Coordinatore Giovanni Esposito è svolto con generosità e in maniera totalmente gratuita nel rispetto di tutti e anche di chi ancora non ci conosce o non ci riconosce , auspichiamo pertanto nella viva partecipazione e nel pieno coinvolgimento di tutti i cittadini che desiderano lottare e vedere riconosciuti i diritti dei diversamente abili alla pari di tutti, a tutte le associazioni in rete con noi il nostro grazie per il loro contributo di idee e proposte da poter offrire e promuovere insieme sul nostro territorio di competenza regionale.