Montoro, piena partecipazione per la tappa del tour “Cuore d’Irpinia” di Enzo Alaia

Montoro ha accolto con grande partecipazione ed entusiasmo la nuova tappa del tour “Cuore d’Irpinia”, il percorso di ascolto e confronto che Enzo Alaia sta portando avanti nei principali comuni della provincia. Alla serata hanno preso parte cittadini, amministratori e rappresentanti delle comunità di Contrada, Forino, Montoro, Serino e Solofra, rendendo l’incontro uno dei più intensi e sentiti del calendario.

L’atmosfera in sala è stata caratterizzata da un confronto autentico, fatto di domande, riflessioni, proposte e testimonianze dirette. Un dialogo aperto e costruttivo che ha evidenziato quanto forte sia il senso di appartenenza di queste comunità e quanto profonde siano le aspettative di chi vive quotidianamente il territorio.

Alaia ha raccolto spunti, idee e criticità, sottolineando l’importanza di restare vicino ai cittadini e di costruire insieme percorsi concreti per il futuro dell’Irpinia. Il tour, infatti, non si limita a un semplice appuntamento politico, ma rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso le identità, i bisogni e le risorse delle aree interne.

La serata di Montoro si è conclusa in un clima di partecipazione calorosa, con un ringraziamento rivolto a tutti i presenti per il contributo e il sostegno mostrato. Un altro passo di un itinerario che sta raccontando, tappa dopo tappa, un’Irpinia viva, consapevole e determinata a costruire il proprio domani.