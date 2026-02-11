Avellino, tentato suicidio nel reparto femminile del carcere di Bellizzi: salvata una detenuta

Momenti di forte tensione nella giornata di ieri presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino, ad Avellino, dove una detenuta del reparto femminile ha tentato di togliersi la vita utilizzando un cappio di fortuna. L’episodio, che avrebbe visto la donna compiere due tentativi nel giro di poche ore, si è concluso senza conseguenze irreparabili grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria.

Le agenti in servizio, accortesi della situazione di pericolo, sono intervenute immediatamente riuscendo a mettere in salvo la detenuta e ad affidarla alle cure dei sanitari. La donna è stata successivamente trasferita presso il reparto psichiatrico dell’ospedale di Avellino, dove attualmente si trova sotto osservazione medica.

Sull’accaduto è intervenuto il responsabile provinciale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Raffaele Troise, che ha espresso apprezzamento per la professionalità dimostrata dagli operatori del Corpo, sottolineando ancora una volta il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dal personale penitenziario nella gestione di situazioni di grave disagio umano all’interno degli istituti di detenzione.

La sigla sindacale ha inoltre richiamato l’attenzione sulle criticità che interessano la struttura avellinese, evidenziando il problema del sovraffollamento e la carenza di figure professionali di supporto sanitario e psicologico. Da qui l’appello alle istituzioni affinché vengano adottati interventi urgenti per rafforzare i servizi assistenziali e garantire condizioni di lavoro più adeguate agli operatori, oltre a un sistema di tutela più efficace per la popolazione detenuta.