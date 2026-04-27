Lotto e Superenalotto, tutte le estrazioni del 27 aprile 2026: numeri, quote e ritardatari

Nuova estrazione del Lotto e del Superenalotto quella di lunedì 27 aprile 2026, con i numeri vincenti su tutte le ruote, i risultati del 10eLotto e le quote ufficiali delle vincite. Di seguito il riepilogo completo.
Lotto: i numeri vincenti
Ecco i numeri del Lotto dell’ultima estrazione:
Bari: 38 – 78 – 24 – 40 – 33
Cagliari: 26 – 80 – 05 – 01 – 48
Firenze: 80 – 71 – 74 – 22 – 67
Genova: 68 – 39 – 49 – 59 – 13
Milano: 40 – 19 – 08 – 62 – 84
Napoli: 43 – 80 – 06 – 78 – 82
Palermo: 37 – 55 – 68 – 33 – 11
Roma: 01 – 04 – 36 – 81 – 38
Torino: 17 – 15 – 75 – 69 – 76
Venezia: 70 – 85 – 24 – 56 – 53
Nazionale: 76 – 84 – 68 – 65 – 23
10eLotto: combinazione vincente
I 20 numeri estratti del 10eLotto del 27 aprile sono:
01 – 04 – 05 – 15 – 17 – 19 – 24 – 26 – 37 – 38 – 39 – 40 – 43 – 55 – 68 – 70 – 71 – 78 – 80 – 85
Numero oro: 38
Doppio oro: 38 – 78
Extra: 06 – 08 – 22 – 33 – 36 – 48 – 49 – 56 – 59 – 62 – 67 – 69 – 74 – 75 – 81
Superenalotto: numeri e jackpot
Per quanto riguarda il Superenalotto, la combinazione vincente è:
40 – 57 – 62 – 64 – 85 – 87
Numero Jolly: 23
Numero Superstar: 56
Il jackpot in palio per il concorso del 27 aprile ha raggiunto quota 155.300.000 euro, mentre per la prossima estrazione del 28 aprile salirà a 156.000.000 euro.
Le quote del Superenalotto
Nessun “6” né “5+1” registrati.
Sei i “5” centrati, ciascuno da 30.594,94 euro.
Le altre vincite:
Punti 4: 391 vincite da 478,40 euro
Punti 3: 15.670 vincite da 35,92 euro
Punti 2: 257.164 vincite da 6,79 euro
Per il Superstar:
Punti 4SS: 1 vincita da 47.840,00 euro
Punti 3SS: 88 vincite da 3.592,00 euro
Punti 2SS: 1.406 vincite da 100,00 euro
Punti 1SS: 10.759 vincite da 10,00 euro
Punti 0SS: 27.552 vincite da 5,00 euro
Lotto: i numeri ritardatari
In vista della prossima estrazione del 28 aprile, questi i numeri più attesi:
Bari 41 (manca da 112 estrazioni)
Napoli 40 (manca da 97 estrazioni)
Palermo 45 (manca da 91 estrazioni)
Cagliari 41 (manca da 90 estrazioni)
Bari 67 (manca da 85 estrazioni)
Napoli 1 (manca da 76 estrazioni)
Torino 65 (manca da 75 estrazioni)
Roma 17 (manca da 75 estrazioni)
Venezia 79 (manca da 74 estrazioni)
Torino 49 (manca da 74 estrazioni)
Per ciascuna ruota, i tre numeri con il maggior ritardo:
Bari 41 – 67 – 66
Cagliari 41 – 52 – 63
Firenze 33 – 78 – 28
Genova 66 – 6 – 25
Milano 77 – 61 – 88
Napoli 40 – 1 – 36
Palermo 45 – 90 – 36
Roma 17 – 7 – 37 e 34
Torino 65 – 49 – 88
Venezia 79 – 17 – 33
Nazionale 51 – 30 – 79
Superenalotto: i ritardatari
Per la prossima estrazione, i numeri più in ritardo sono:
70 (da 83 estrazioni)
73 (da 58)
65 (da 56)
86 (da 49)
31 e 75 (da 45)
Un’estrazione senza vincite milionarie, ma con tanti premi distribuiti e un jackpot che continua a crescere, attirando sempre più attenzione in vista dei prossimi concorsi.