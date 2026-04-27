Forino (Av) : La Cittadina Irpina pronta a diventare protagonista grazie al “Primo Festival della Lettura ad Alta Voce” dal 28 al 30 Maggio

A Forino si accendono i motori per un grande evento dedicato alla lettura, ovvero il “Primo Festival della Lettura ad Alta Voce”, dal sottotitolo “Leggere, narrare, ascoltare”, che prenderà il via nella cittadina irpina nei giorni 28, 29 e 30 maggio c.a.

L’iniziativa nasce da un ambizioso progetto della dottoressa Rosalia Spolverino, direttrice artistica del festival, la quale ha ideato e strutturato l’intero programma attraverso un percorso continuativo iniziato due anni fa con la creazione del Circolo LAV Forino, di cui è coordinatrice.

Abbiamo chiesto alla dottoressa Spolverino il perché di un Festival della Lettura ad Alta Voce. Ecco le sue parole:

“Il Festival della lettura ad alta voce ce l’avevo in mente già dall’anno scorso ed è stato creato, pensato e modellato proprio per Forino e su Forino, in modo particolare per il centro storico, Palazzo Caracciolo con i suoi cortili e la Villa Comunale. Questo per dare risalto non solo alle attività che svolgiamo durante l’anno, cioè quelle di lettura ad alta voce rivolte ai bambini e ai ragazzi, ma anche per valorizzare ulteriormente queste letture, grazie alla presenza e alla voce di autori che si impegnano in questo campo e che abbiamo conosciuto durante questi due anni di attività LAV.

In questo festival ci sarà una parte dedicata ai bambini, in collaborazione con il Circolo Teen LAV di Contrada, nato da poco e coordinato dalla maestra Maria Pia Mollica. Inoltre, vedremo la presenza di autori che affronteranno tematiche importanti: dall’inclusione al femminicidio, dalle mafie alla fantasia. Parleremo anche di autori che hanno fatto grande la storia della letteratura per l’infanzia.

Distribuito su tre giorni, il festival prenderà il via giovedì 28 maggio, in prima mattinata, proprio nelle scuole, con un nostro autore, di cui non anticipo ancora il nome, ma il programma completo sarà disponibile a breve, per poi proseguire fino alla sera. Si continuerà poi venerdì 29 maggio nel tardo pomeriggio, mentre la giornata di sabato 30 sarà interamente dedicata alle letture, divise in una prima e in una seconda parte.

Nella seconda parte saranno affrontate tematiche importanti da autori di grande livello, che hanno accettato di venire a Forino aderendo con gioia ed entusiasmo al progetto del Circolo LAV. Ci auguriamo, e mi auguro personalmente, che questa prima edizione, tra l’altro di rodaggio, possa ripetersi e continuare negli anni”.

L’anteprima del festival, con la rassegna stampa, si terrà sabato 23 maggio a Palazzo Caracciolo e vedrà l’intervento di tutto il Circolo LAV Forino e del Circolo Teen LAV di Contrada, con la partecipazione di un autore ormai diventato amico del gruppo, il favolista Giuseppe Del Giudice.

Nei prossimi giorni sarà possibile visionare l’intero programma.

Daniele Biondi