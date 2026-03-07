Lotto e Superenalotto, i numeri dell’estrazione del 7 marzo 2026: nessun “6”, jackpot ancora in crescita

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto nella serata di sabato 7 marzo 2026. Molti giocatori erano in attesa dei risultati per verificare la propria schedina e tentare la fortuna, soprattutto al Superenalotto dove il jackpot continua a crescere.

I numeri vincenti del Lotto

Queste le cinquine estratte sulle principali ruote:

• Bari: 72 – 21 – 49 – 31 – 7

• Cagliari: 28 – 11 – 57 – 3 – 85

• Firenze: 41 – 76 – 27 – 1 – 79

• Genova: 76 – 19 – 37 – 40 – 69

• Milano: 18 – 23 – 56 – 21 – 57

• Napoli: 10 – 89 – 63 – 31 – 48

• Palermo: 39 – 15 – 85 – 77 – 14

• Roma: 90 – 51 – 56 – 89 – 16

• Torino: 10 – 4 – 73 – 6 – 61

• Venezia: 89 – 70 – 46 – 61 – 56

• Nazionale: 31 – 37 – 89 – 64 – 68

I numeri del 10eLotto

Ecco la serie dei 20 numeri vincenti del concorso:

4 – 10 – 11 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 27 – 28 – 39 – 41 – 49 – 51 – 57 – 70 – 72 – 76 – 89 – 90

• Numero Oro: 72

• Doppio Oro: 72 – 21

Numeri Extra:

1 – 3 – 6 – 7 – 31 – 37 – 40 – 46 – 56 – 61 – 63 – 73 – 77 – 79 – 85

Superenalotto: la combinazione vincente

Questa la sestina estratta nel concorso del 7 marzo 2026:

3 – 12 – 18 – 40 – 45 – 69

• Numero Jolly: 5

• Numero Superstar: 49

Nessun giocatore ha centrato il “6”, mentre è stato realizzato un “5+1”.

Il jackpot per il concorso del 7 marzo era pari a 131.300.000 euro.

Per la prossima estrazione del 10 marzo 2026 il montepremi sale a 132.100.000 euro.

Le quote del concorso

Superenalotto

• Punti 6: 0 vincite

• Punti 5+: 1 vincita da 653.154,14 euro

• Punti 5: 6 vincite da 35.169,84 euro

• Punti 4: 1.028 vincite da 208,45 euro

• Punti 3: 33.996 vincite da 19,01 euro

• Punti 2: 473.658 vincite da 5 euro

Superstar

• Punti 6SB: 0

• Punti 5+SB: 0

• Punti 5SS: 0

• Punti 4SS: 4 vincite da 20.845 euro

• Punti 3SS: 157 vincite da 1.901 euro

• Punti 2SS: 2.495 vincite da 100 euro

• Punti 1SS: 14.846 vincite da 10 euro

• Punti 0SS: 31.650 vincite da 5 euro

Seconda Chance

• Vincite da 50 euro: 121

• Vincite da 3 euro: 18.164

WinBox

• WinBox 1: 2.521 vincite

• WinBox 2: 291.985 vincite

I numeri più ritardatari del Lotto

In vista della prossima estrazione del 10 marzo 2026, tra i numeri più attesi figurano:

• Cagliari: 55 (assente da 125 estrazioni)

• Firenze: 16 (da 105)

• Roma: 81 (da 91)

• Bari: 41 (da 84)

• Roma: 25 (da 83)

• Bari: 23 (da 80)

• Nazionale: 22 (da 76)

• Torino: 40 (da 75)

• Firenze: 47 (da 74)

• Milano: 45 (da 74)

I numeri ritardatari del Superenalotto

Per il prossimo concorso restano tra i più attesi:

70 (da 55 concorsi) – 59 (da 54) – 51 (da 51) – 77 (da 46) – 28 (da 43) – 38 (da 40)

L’appuntamento con la fortuna torna ora con la prossima estrazione, mentre il jackpot continua a crescere e a richiamare milioni di giocatori in tutta Italia.