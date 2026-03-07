Arbitra di 17 anni aggredita in campo: schiaffi e pugni da un dirigente durante la partita Under 17

SARDEGNA — Doveva essere una semplice partita tra ragazzi. Un pomeriggio di sport in un campo del sud dell’isola, con adolescenti che corrono dietro a un pallone e a un sogno. In campo sedicenni e diciassettenni, sugli spalti genitori e dirigenti. A dirigere l’incontro, una giovane arbitra di 17 anni, poco più grande dei giocatori che stava arbitrando.

Per gran parte del primo tempo la gara scorre senza particolari tensioni. Poi, improvvisamente, qualcosa cambia. E a far degenerare la situazione non sono i ragazzi in campo, ma un adulto.

Secondo la ricostruzione dell’episodio, tutto nasce da una rimessa laterale contestata. Un dirigente di una delle squadre, che in quel momento svolgeva anche il ruolo di assistente di linea, comincia a protestare. Le parole si fanno sempre più accese. L’arbitra cerca di mantenere il controllo della situazione e applica il regolamento: prima un cartellino giallo, nel tentativo di riportare la calma.

Ma non basta.

Le proteste continuano, accompagnate da insulti. A quel punto la giovane direttrice di gara estrae il cartellino rosso. È l’istante in cui la tensione supera il limite.

Secondo quanto ricostruito nel referto, l’uomo reagisce con violenza. Prima due schiaffi in pieno volto alla ragazza. Poi, mentre lei tenta di allontanarsi, un pugno. La partita si ferma. Il campo resta sospeso in un silenzio incredulo.

La giovane arbitra, ferita e sotto shock, è costretta a interrompere l’incontro. Trasportata al pronto soccorso, i medici le diagnosticano lesioni con una prognosi di 45 giorni.

Non è solo un episodio di violenza. È qualcosa che colpisce il cuore stesso dello sport, soprattutto perché avvenuto in un campionato giovanile e ai danni di una minorenne.

Il giudice sportivo ha deciso di intervenire con una sanzione severa: cinque anni di interdizione da ogni attività federale, con esclusione definitiva da incarichi nella FIGC. Alla società è stata inflitta una multa di mille euro, oltre alla sconfitta a tavolino per 3-0 e a due punti di penalizzazione in classifica.

Misure dure, ma che non cancellano la domanda più difficile.

Quale esempio resta ai ragazzi che erano in campo quel giorno?

Il calcio giovanile nasce per insegnare disciplina, rispetto e spirito di squadra. Dovrebbe essere una palestra di crescita, non un luogo in cui gli adulti perdono il controllo davanti a chi dovrebbe imparare proprio da loro.

E quando la violenza entra in campo, anche per pochi istanti, non è solo una partita a finire. È l’idea stessa di sport a uscire sconfitta.