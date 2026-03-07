Meteo in Irpinia, serata con nebbia e temperature basse: domani cielo nuvoloso e possibili rovesci

Serata caratterizzata da nebbia e temperature piuttosto basse in Irpinia. Presso l’Osservatorio meteorologico si registrano 4,7°C, con condizioni atmosferiche stabili ma con visibilità ridotta proprio a causa della presenza della nebbia.
Nel corso del pomeriggio si sono verificate deboli precipitazioni, con qualche goccia di pioggia che ha interessato alcune zone del territorio senza particolari disagi.
Le previsioni per domenica 8 marzo 2026
Per la giornata di domenica 8 marzo, gli esperti prevedono cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte dell’Irpinia. Nel corso delle ore pomeridiane potrebbero verificarsi precipitazioni sparse, che localmente potranno assumere carattere di rovescio o anche di temporale.
Per quanto riguarda le temperature, si segnala un lieve aumento nei valori massimi, mentre le minime resteranno su valori piuttosto freschi.
I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti nord-orientali.
Una giornata dunque tipicamente variabile, con alternanza tra nubi compatte e possibili fenomeni piovosi, soprattutto nella seconda parte della giornata.