Lotto e Superenalotto, estrazioni del 31 marzo: numeri vincenti, jackpot e ritardatari

Nuova estrazione per il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto nella giornata di martedì 31 marzo 2026. Nessun “6” centrato, ma vincite significative e un jackpot che continua a salire.
I numeri del Lotto del 31 marzo 2026
Ecco le combinazioni vincenti dell’ultima estrazione:
• Bari: 64 – 9 – 80 – 53 – 34
• Cagliari: 65 – 25 – 53 – 11 – 4
• Firenze: 52 – 61 – 16 – 58 – 66
• Genova: 28 – 61 – 2 – 72 – 60
• Milano: 40 – 87 – 27 – 22 – 5
• Napoli: 28 – 17 – 30 – 29 – 37
• Palermo: 65 – 15 – 79 – 20 – 52
• Roma: 84 – 58 – 35 – 80 – 60
• Torino: 34 – 7 – 48 – 35 – 55
• Venezia: 18 – 24 – 23 – 26 – 87
• Nazionale: 77 – 81 – 40 – 26 – 73
10eLotto del 31 marzo
I 20 numeri vincenti:
7 – 9 – 15 – 16 – 17 – 18 – 24 – 25 – 28 – 34 – 40 – 52 – 53 – 58 – 61 – 64 – 65 – 80 – 84 – 87
Numero oro: 64
Doppio oro: 64 – 9
Extra: 2 – 4 – 11 – 20 – 22 – 23 – 26 – 27 – 29 – 30 – 35 – 48 – 66 – 72 – 79
Superenalotto: numeri e jackpot
La combinazione vincente del 31 marzo 2026:
01 – 03 – 39 – 46 – 47 – 61
Numero Jolly: 25
Numero Superstar: 67
Jackpot: 142.300.000 euro
Le vincite
Nessun “6” né “5+1”, ma due punti “5” da oltre 91mila euro ciascuno, realizzati a Montecatini-Terme (Pistoia) e Palermo.
Superenalotto:
• Punti 5: 2 vincite da 91.109,66 euro
• Punti 4: 465 vincite da 398,90 euro
• Punti 3: 20.801 vincite da 26,85 euro
• Punti 2: 349.269 vincite da 5,00 euro
Superstar:
• Punti 4SS: 5 vincite da 39.890,00 euro
• Punti 3SS: 92 vincite da 2.685,00 euro
• Punti 2SS: 1.465 vincite da 100,00 euro
Il jackpot per il prossimo concorso sale a 143.100.000 euro.
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del 2 aprile 2026:
• Bari: 41 (manca da 97 estrazioni)
• Nazionale: 22 (da 89)
• Firenze: 47 (da 87)
• Milano: 45 (da 87)
• Nazionale: 42 (da 83)
• Napoli: 40 (da 82)
• Nazionale: 87 (da 80)
• Palermo: 46 (da 79)
• Firenze: 90 (da 77)
• Palermo: 45 (da 76)
I ritardatari del Superenalotto
Per la prossima estrazione del 2 aprile:
70 (da 68) – 59 (da 67) – 28 (da 56) – 38 (da 53) – 82 (da 46) – 73 e 44 (da 43)
Il montepremi continua a crescere, alimentando l’attesa per la prossima estrazione.