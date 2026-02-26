Lotto e Superenalotto, estrazioni del 26 febbraio 2026: tutti i numeri vincenti e i ritardatari

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto nella giornata del 26 febbraio 2026. Di seguito tutte le combinazioni vincenti, senza variazioni, insieme ai numeri più attesi in vista del prossimo concorso.

Lotto: i numeri estratti

• Bari: 86 – 45 – 22 – 56 – 80

• Cagliari: 25 – 46 – 60 – 14 – 2

• Firenze: 86 – 30 – 43 – 3 – 62

• Genova: 7 – 83 – 57 – 60 – 14

• Milano: 39 – 26 – 63 – 54 – 65

• Napoli: 13 – 59 – 18 – 15 – 84

• Palermo: 81 – 78 – 58 – 87 – 82

• Roma: 69 – 36 – 51 – 33 – 71

• Torino: 19 – 54 – 34 – 26 – 25

• Venezia: 37 – 23 – 5 – 44 – 26

• Nazionale: 7 – 28 – 89 – 63 – 27

10eLotto: combinazione vincente

I 20 numeri estratti sono:

7 – 13 – 19 – 22 – 23 – 25 – 26 – 30 – 36 – 37 – 39 – 45 – 46 – 54 – 59 – 69 – 78 – 81 – 83 – 86

Numero oro: 86

Doppio oro: 86 – 45

Numeri extra: 3 – 5 – 14 – 15 – 18 – 33 – 34 – 43 – 51 – 56 – 57 – 58 – 60 – 63 – 87

Superenalotto: combinazione del 26 febbraio 2026

Numeri vincenti: 36 – 18 – 67 – 52 – 30 – 72

Numero Jolly: 69

Numero Superstar: 47

Jackpot:

• 26 febbraio 2026: 126.200.000 euro

• 27 febbraio 2026: 126.900.000 euro

Numeri ritardatari del Lotto

Per la prossima estrazione del 27 febbraio 2026, ecco i numeri più attesi:

• Cagliari: 55 (119 estrazioni)

• Genova: 34 (106), 69 (100)

• Firenze: 16 (99), 77 (82)

• Roma: 81 (85), 82 e 25 (77)

• Cagliari: 21 (81)

• Bari: 41 (78)

• Nazionale: 31 (76)

Per ciascuna ruota:

• Bari: 41 (78) – 23 (74) – 11 (61)

• Cagliari: 55 (119) – 21 (81) – 50 (67)

• Firenze: 16 (99) – 77 (82) – 47 (68)

• Genova: 34 (106) – 69 (100) – 70 e 59 (56)

• Milano: 45 (68) – 26 (67) – 65 (59)

• Napoli: 84 (74) – 40 (63) – 59 (62)

• Palermo: 46 (60) – 45 (57) – 31 (51)

• Roma: 81 (85) – 82 e 25 (77) – 80 (61)

• Torino: 40 (69) – 58 (54) – 31 e 7 (52)

• Venezia: 48 (59) – 69 (56) – 85 (55)

• Nazionale: 31 (76) – 17 (74) – 22 (70)

Superenalotto: i numeri ritardatari

• 87 (66) – 62 (62) – 70 (49) – 48 e 59 (48) – 10 (47)

Un’estrazione che mantiene alta l’attenzione degli appassionati, soprattutto per il jackpot in crescita e per alcuni numeri ritardatari che continuano a farsi attendere.