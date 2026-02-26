Lotto e Superenalotto, estrazioni del 26 febbraio 2026: tutti i numeri vincenti e i ritardatari

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto nella giornata del 26 febbraio 2026. Di seguito tutte le combinazioni vincenti, senza variazioni, insieme ai numeri più attesi in vista del prossimo concorso.
Lotto: i numeri estratti
• Bari: 86 – 45 – 22 – 56 – 80
• Cagliari: 25 – 46 – 60 – 14 – 2
• Firenze: 86 – 30 – 43 – 3 – 62
• Genova: 7 – 83 – 57 – 60 – 14
• Milano: 39 – 26 – 63 – 54 – 65
• Napoli: 13 – 59 – 18 – 15 – 84
• Palermo: 81 – 78 – 58 – 87 – 82
• Roma: 69 – 36 – 51 – 33 – 71
• Torino: 19 – 54 – 34 – 26 – 25
• Venezia: 37 – 23 – 5 – 44 – 26
• Nazionale: 7 – 28 – 89 – 63 – 27
10eLotto: combinazione vincente
I 20 numeri estratti sono:
7 – 13 – 19 – 22 – 23 – 25 – 26 – 30 – 36 – 37 – 39 – 45 – 46 – 54 – 59 – 69 – 78 – 81 – 83 – 86
Numero oro: 86
Doppio oro: 86 – 45
Numeri extra: 3 – 5 – 14 – 15 – 18 – 33 – 34 – 43 – 51 – 56 – 57 – 58 – 60 – 63 – 87
Superenalotto: combinazione del 26 febbraio 2026
Numeri vincenti: 36 – 18 – 67 – 52 – 30 – 72
Numero Jolly: 69
Numero Superstar: 47
Jackpot:
• 26 febbraio 2026: 126.200.000 euro
• 27 febbraio 2026: 126.900.000 euro
Numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del 27 febbraio 2026, ecco i numeri più attesi:
• Cagliari: 55 (119 estrazioni)
• Genova: 34 (106), 69 (100)
• Firenze: 16 (99), 77 (82)
• Roma: 81 (85), 82 e 25 (77)
• Cagliari: 21 (81)
• Bari: 41 (78)
• Nazionale: 31 (76)
Per ciascuna ruota:
• Bari: 41 (78) – 23 (74) – 11 (61)
• Cagliari: 55 (119) – 21 (81) – 50 (67)
• Firenze: 16 (99) – 77 (82) – 47 (68)
• Genova: 34 (106) – 69 (100) – 70 e 59 (56)
• Milano: 45 (68) – 26 (67) – 65 (59)
• Napoli: 84 (74) – 40 (63) – 59 (62)
• Palermo: 46 (60) – 45 (57) – 31 (51)
• Roma: 81 (85) – 82 e 25 (77) – 80 (61)
• Torino: 40 (69) – 58 (54) – 31 e 7 (52)
• Venezia: 48 (59) – 69 (56) – 85 (55)
• Nazionale: 31 (76) – 17 (74) – 22 (70)
Superenalotto: i numeri ritardatari
• 87 (66) – 62 (62) – 70 (49) – 48 e 59 (48) – 10 (47)
Un’estrazione che mantiene alta l’attenzione degli appassionati, soprattutto per il jackpot in crescita e per alcuni numeri ritardatari che continuano a farsi attendere.