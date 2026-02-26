Sanremo 2026, Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte con “Laguna”

È Nicolò Filippucci il vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Con il brano “Laguna”, l’artista conquista il gradino più alto del podio, imponendosi nella finale andata in scena questa sera e portando a casa il titolo dedicato ai talenti emergenti.

Un successo costruito esibizione dopo esibizione, grazie a un’interpretazione intensa e a un brano capace di unire melodia e profondità emotiva. “Laguna” ha saputo distinguersi per atmosfera e scrittura, conquistando pubblico e giurie.

I premi della critica ad Angelica Bove

La serata ha visto brillare anche Angelica Bove, che con il brano “Mattone” si è aggiudicata due importanti riconoscimenti:

Premio della Critica Mia Martini – Nuove Proposte

Premio della Sala Stampa Lucio Dalla – Nuove Proposte

Un doppio attestato di stima da parte della critica e dei giornalisti accreditati, che hanno premiato la qualità artistica e l’originalità della proposta musicale.

Una nuova generazione di artisti

La categoria Nuove Proposte si conferma ancora una volta laboratorio di talento e creatività. Sanremo 2026 consegna al panorama musicale italiano nuovi volti pronti a lasciare il segno.

Per Nicolò Filippucci, la vittoria con “Laguna” rappresenta ora un trampolino di lancio verso una carriera che promette di crescere rapidamente sotto i riflettori della scena nazionale