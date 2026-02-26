Meteo Irpinia, alta pressione e stabilità: sole al mattino, nubi nel pomeriggio

Prosegue la fase di tempo stabile sull’Irpinia grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continua a garantire condizioni meteorologiche nel complesso tranquille. Anche la giornata di venerdì 27 febbraio si presenterà in linea con il quadro osservato nelle ultime ore.
Nel dettaglio, la mattinata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza soleggiati, seppur con possibili locali riduzioni della visibilità nelle prime ore del giorno. Con il passare delle ore è atteso un graduale aumento della nuvolosità, con la formazione di banchi nuvolosi che, tuttavia, non daranno luogo a precipitazioni significative.
Per quanto riguarda le temperature, non si prevedono variazioni rilevanti: i valori resteranno stabili, con una lieve diminuzione delle massime. I venti si manterranno deboli e a regime di brezza, contribuendo a mantenere un clima generalmente mite e gradevole.
Nel complesso, dunque, una giornata senza particolari criticità dal punto di vista meteorologico, nel segno della continuità e della stabilità atmosferica.