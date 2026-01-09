Irpinia nella morsa del freddo: neve sul Partenio e raffiche di vento fino a 100 km/h

L’Irpinia è entrata pienamente sotto l’influsso di aria polare marittima, responsabile di un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sul massiccio del Partenio, sono in atto fenomeni convettivi che si manifestano con rovesci di neve granulosa e locali grandinate.

All’Osservatorio di Montevergine, nelle ultime ore, la temperatura si è attestata intorno ai 2,2°C, confermando un contesto pienamente invernale. I fenomeni risultano a tratti intensi e discontinui, favoriti dall’instabilità atmosferica e dalle correnti fredde in quota.

Previsioni per sabato 10 gennaio 2026

Nella notte, al mattino e nel primo pomeriggio sono attese condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Le nevicate interesseranno inizialmente le quote superiori agli 800-1000 metri, ma nel corso della giornata il limite della neve potrà scendere fino a 700 metri, in particolare sui settori centro-orientali della provincia di Avellino.

Non si escludono episodi di grandine e neve tonda durante i rovesci più intensi. Dal pomeriggio-sera è previsto un graduale miglioramento, con attenuazione dei fenomeni e residua instabilità localizzata.

Venti e temperature

I venti soffieranno tesi o forti dai quadranti occidentali tra la notte e la mattinata, con raffiche che potranno raggiungere i 90-100 km/h, soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata è attesa una progressiva attenuazione, con rotazione dai quadranti settentrionali. Le temperature saranno in generale calo, accentuando la sensazione di freddo.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare nelle aree montane e lungo i tratti stradali soggetti a neve, ghiaccio e forti raffiche di vento.