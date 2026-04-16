Nuovo Clan Partenio, si costituisce anche l’ultimo ricercato

AVELLINO, 16 APRILE 2026 – Si completa il quadro degli arresti nell’ambito dell’operazione legata al Nuovo Clan Partenio. Dopo l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi nei confronti di cinque persone condannate in via definitiva per associazione di tipo camorristico, anche il soggetto inizialmente risultato irreperibile si è costituito.
L’uomo si è presentato spontaneamente presso la Casa Circondariale di Terni, dove è stato preso in carico dall’autorità competente per l’esecuzione della pena.
La sua costituzione chiude di fatto il cerchio sui provvedimenti emessi dall’Ufficio Esecuzioni della Procura Generale della Repubblica di Napoli, a seguito del rigetto dei ricorsi in Cassazione che ha reso definitive le condanne già inflitte nei precedenti gradi di giudizio.
Resta invece in corso la procedura per un altro condannato attualmente detenuto in Tunisia, per il quale sarà avviata l’internazionalizzazione del mandato di arresto ai fini dell’estradizione.
L’intera vicenda trae origine dall’indagine condotta nel 2019 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che portò all’emissione di misure cautelari nei confronti di 23 persone ritenute affiliate al clan, attivo principalmente nei settori delle estorsioni e dell’usura.
Con la costituzione dell’ultimo ricercato, si consolida ulteriormente l’esito dell’azione giudiziaria che ha colpito l’organizzazione criminale operante in Irpinia.