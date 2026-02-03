Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri estratti martedì 3 febbraio 2026

È stata effettuata nella serata di martedì 3 febbraio 2026 la nuova estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto. Come di consueto, milioni di giocatori hanno atteso l’esito delle ruote e delle combinazioni, con un occhio puntato anche ai numeri ritardatari in vista del prossimo concorso.

I numeri vincenti del Lotto

Queste le combinazioni estratte sulle undici ruote:

• Bari: 26 – 30 – 24 – 71 – 38

• Cagliari: 7 – 71 – 77 – 64 – 16

• Firenze: 15 – 23 – 49 – 50 – 66

• Genova: 65 – 85 – 1 – 3 – 68

• Milano: 79 – 21 – 3 – 43 – 54

• Napoli: 65 – 72 – 89 – 76 – 43

• Palermo: 20 – 50 – 26 – 72 – 77

• Roma: 75 – 76 – 31 – 77 – 51

• Torino: 52 – 47 – 11 – 14 – 8

• Venezia: 84 – 41 – 88 – 13 – 47

• Nazionale: 19 – 3 – 34 – 61 – 48

Estrazione del 10eLotto

Sono questi i 20 numeri vincenti del concorso del 3 febbraio:

7 – 15 – 20 – 21 – 23 – 24 – 26 – 30 – 41 – 47 – 50 – 52 – 65 – 71 – 72 – 75 – 76 – 79 – 84 – 85

• Numero Oro: 26

• Doppio Oro: 26, 30

• Numeri Extra: 1 – 3 – 11 – 13 – 14 – 16 – 31 – 38 – 43 – 49 – 64 – 66 – 77 – 88 – 89

Superenalotto: combinazione e jackpot

Per il Superenalotto di martedì 3 febbraio 2026 la combinazione vincente è:

42 – 11 – 16 – 46 – 41 – 17

• Numero Jolly: 70

• Numero SuperStar: 57

Il jackpot in palio per l’estrazione del 3 febbraio è stato pari a 115.000.000 di euro, mentre per il prossimo concorso di giovedì 5 febbraio 2026 il montepremi salirà a 115.900.000 euro.

Lotto: i numeri ritardatari

In vista della prossima estrazione del 5 febbraio 2026, questi sono i principali numeri assenti da più tempo:

• Bari: 20 (132 estrazioni)

• Torino: 89 (114 estrazioni)

• Cagliari: 55 (106 estrazioni)

• Torino: 18 (102 estrazioni)

• Nazionale: 37 (95 estrazioni)

• Genova: 34 (93 estrazioni)

• Cagliari: 10 (89 estrazioni)

• Genova: 69 (87 estrazioni)

• Nazionale: 27 (86 estrazioni)

• Firenze: 16 (86 estrazioni)

Per ciascuna ruota, i tre numeri con il maggior ritardo restano quelli indicati nei dati ufficiali.

Superenalotto: numeri più assenti

Per il prossimo concorso del 5 febbraio, i numeri ritardatari del Superenalotto sono:

4 (da 60) – 87 (da 53) – 62 (da 49) – 26 (da 46) – 15 (da 43)

Ora l’attenzione si sposta alla prossima estrazione, con jackpot sempre più ricco e numeri ritardatari che continuano ad attirare l’interesse degli appassionati.