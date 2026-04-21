Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri dell’estrazione del 21 aprile 2026

Nuova estrazione per i principali giochi a premi nazionali. Di seguito i risultati completi del Lotto, 10eLotto e Superenalotto relativi a martedì 21 aprile 2026, insieme alle vincite più rilevanti e ai numeri ritardatari.
I numeri del Lotto del 21 aprile 2026
Bari: 9 – 71 – 42 – 73 – 26
Cagliari: 59 – 6 – 70 – 50 – 11
Firenze: 90 – 88 – 22 – 5 – 60
Genova: 23 – 11 – 79 – 17 – 40
Milano: 7 – 16 – 54 – 20 – 30
Napoli: 43 – 9 – 48 – 16 – 32
Palermo: 10 – 55 – 72 – 15 – 28
Roma: 67 – 32 – 13 – 41 – 4
Torino: 75 – 76 – 32 – 26 – 87
Venezia: 48 – 52 – 35 – 54 – 19
Nazionale: 15 – 39 – 25 – 33 – 50
10eLotto: i 20 numeri vincenti
6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 16 – 23 – 32 – 42 – 43 – 48 – 52 – 55 – 59 – 67 – 71 – 75 – 76 – 88 – 90
Numero oro: 9
Doppio oro: 9 – 71
Extra: 5 – 13 – 15 – 17 – 20 – 22 – 26 – 35 – 41 – 50 – 54 – 70 – 72 – 73 – 79
Superenalotto: combinazione e jackpot
Combinazione vincente: 18 – 19 – 40 – 43 – 56 – 77
Numero Jolly: 6
Numero Superstar: 65
Jackpot: 152.600.000 euro
Prossima estrazione (23 aprile): 153.500.000 euro
Nessun “6” né “5+1” centrato. Due vincite con cinque numeri indovinati portano a premi di 93.725,23 euro ciascuno.
Le principali vincite
Punti 4: 480 vincite da 397,78 euro
Punti 3: 19.681 vincite da 29,20 euro
Punti 2: 340.306 vincite da 5,24 euro
Per il Superstar:
Punti 4: 3 vincite da 39.778,00 euro
Punti 3: 96 vincite da 2.920,00 euro
I numeri ritardatari del Lotto
Tra i numeri con maggiore ritardo si segnalano:
Bari 41 (109 estrazioni), Nazionale 22 (101), Firenze 47 (99), Napoli 40 (94), Palermo 45 (88).
Seguono altri numeri significativi su diverse ruote, monitorati in vista della prossima estrazione.
I ritardatari del Superenalotto
Per il concorso del 23 aprile risultano in ritardo:
70 (da 80 estrazioni), 82 (da 58), 73 (da 55), 65 (da 53), 86 (da 46), 31 e 75 (da 42).
La prossima estrazione è in programma per giovedì 23 aprile, con un jackpot in ulteriore crescita e grande attenzione sui numeri più attesi.